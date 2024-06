Smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 43 pollici a 120€ in MENO (Amazon)

Hai deciso di cambiare il tuo vecchio televisore per uno più tecnologico con la possibilità di navigare su Internet e scaricare le tue app preferite? Allora dai un’occhiata a questa ottima promozione che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello la Smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 43 pollici a soli 329,42 euro, invece che 449,99 euro.

Davvero un ottimo prezzo per una delle migliori Smart TV in circolazione. Con lo sconto del 27% oggi risparmi la bellezza di 120 euro sul totale. Ma le offerte non sono finite qui. Infatti se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 65,89 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Smart TV Samsung a prezzo sconvolgente, anche a rate

Il potentissimo processore Crystal 4K della Smart TV Samsung offre una risoluzione pazzesca per immagini sempre perfette. Gode della tecnologia PurColour che rende i colori più realistici per contenuti ancora più coinvolgenti.

Ha un design con cornice ultra-sottile, quasi impercettibile, che ti permette di immergerti completamente in ciò che stai guardando. Adaptive Sound analizza in tempo reale ciò che stai guardando e adatta il suono di conseguenza. Inoltre potrai scaricare tutte le app che desideri e passare in rassegna i tuoi contenuti preferiti in un interfaccia molto intuitiva. E con gaming Hub avrai accesso a tantissimi giochi.

Insomma siamo di fronte a una di quelle promozione da non perdere assolutamente. Perciò dirigiti immediatamente su Amazon e acquista la tua Smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 43 pollici a soli 329,42 euro, invece che 449,99 euro. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.