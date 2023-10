Smart TV Samsung 50" 4K a PREZZO BUDGET su Amazon

Se stai cercando una nuova Smart TV con un budget limitato, hai appena trovato un affare straordinario.

La Smart TV Samsung UE50AU7090UXZT da 50 pollici è attualmente in vendita su Amazon a soli 339 euro invece di 469,99. Questa è un’opportunità da non perdere per portare a casa una TV di alta qualità a un prezzo accessibile.

Smart TV Samsung 4K 50″: le caratteristiche

La Samsung UE50AU7090UXZT è dotata del processore Crystal 4K che offre un’esperienza di visualizzazione straordinaria. Potrai godere di ogni sfumatura di colore in dettagli nitidi grazie alla risoluzione 4K.

L’HDR (High Dynamic Range) è una tecnologia che rende le scene buie più scure e le scene luminose più nitide. Questa TV supporta l’HDR, il che significa che potrai goderti un’ampia gamma dinamica di colori e dettagli. I tuoi film e programmi preferiti prenderanno vita con una qualità dell’immagine straordinaria.

Se sei un appassionato di videogiochi, sarai entusiasta di scoprire la funzione Motion Xcelerator di questa Smart TV. Porta la tua esperienza di gioco a un livello superiore con una grafica fluida e una risposta ultra veloce. Goditi giochi ad alta velocità senza alcun ritardo.

L’OTS Lite (Object Tracking Sound Lite) è una tecnologia audio avanzata che segue l’azione sullo schermo, offrendo un audio dinamico e coinvolgente. Sentirai ogni dialogo, effetto sonoro e colonna sonora con una chiarezza straordinaria. L’audio si adatterà alla scena in modo da immergerti completamente nell’esperienza.

Non perdere questa occasione di portare a casa una Smart TV di alta qualità a un prezzo incredibilmente conveniente. Acquista subito la Smart TV Samsung 50″ 4K su Amazon e trasforma la tua esperienza di intrattenimento in qualcosa di straordinario.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.