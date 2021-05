Il tuo salotto ha bisogno di un nuovo televisore? La Smart TV Samsung 4K UHD da 55 pollici è in promozione su Amazon a soli 749,00€. Il ribasso del 17% corrisponde a uno sconto effettivo di 150,00€ che rende l'acquisto un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in Italia, la spesa è rateizzabile.

Smart TV Samsung: tutti i dettagli su questo modello

Appartenente alla linea Crystal UHD, la Smart TV Samsung è un dispositivo che promette prestazioni eccezionali. Grazie alle sue caratteristiche è uno dei migliori in questa fascia di prezzo.

Il pannello montato è dotato di tecnologia LED ed ha un'ampiezza di 55 pollici. Sono numerose le tecnologie implementate al suo interno come la Dynamic Crystal Color che rende i colori vividi e brillanti restituendo immagini realistiche.

Il vero pezzo forte è però il processore Crystal 4K che supporta le trasmissioni più elevate e offre spettacoli mozzafiato.

Al fine di supportare una visione dettagliata, non mancano all'appello l'HDR, il Motion Xcelerator Turbo dedicato ai videogames e la funzione Auto Low Latency Mode.

Questo prodotto si distingue anche in termini di design: le cornici sono così ridotte da apparire impercettibili e il corpo del televisore stesso è AirSlim ossia ultra sottile e perfetto per un ambiente moderno.

Non è da sottovalutare, infine, la presenza degli assistenti vocali: si possono richiedere l'aiuto di Amazon Alexa, Google Home o Bixby per la gestione della riproduzione e mille altre funzioni.

Puoi acquistare la Smart TV Samsung 4K UHD da 55 pollici su Amazon a soli 749,00€. Acquistala oggi e ricevila in 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma standard. Questo prodotto è acquistabile anche a rate mediante il metodo di pagamento CreditLine di Confidis. Sceglilo in fase di pagamento per saperne di più.

