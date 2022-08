Smart TV Samsung 4K da 43": il cinema ogni giorno a casa a prezzo WOW

L’offerta eBay di oggi sulla bellissima smart TV Samsung da 43” è una di quelle che capitano una sola volta nella vita. La televisione di fascia alta del colosso sudcoreano precipita del 35% ad appena 449€: a questo prezzo hai l’occasione di montare in salone un televisore di design e con un pannello che ti farà rivivere i migliori film di sempre come se fossi seduto in poltrona al cinema. Inoltre, solo su eBay hai la possibilità di acquistarla tramite PayPal e pagarla in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Preparati a un’esperienza visiva di altissimo livello sin dalla prima accensione: il pannello a risoluzione 4K Ultra HD con HDR migliora la resa cromatica della televisione con dettagli sempre al massimo anche nelle scene più buie.

La bellissima smart TV Samsung da 43” è in offerta su eBay con il 42% di sconto: affare d’oro

La smart TV di Samsung è anche la compagna ideale per il gaming in quanto, grazie alla tecnologia Motion Xceletator Turbo, offre una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz per una fluidità incredibile delle immagini anche nelle fasi di gaming più concitate. Elegante e super sottile con cornici quasi impercettibili, la TV è completamente compatibile con le migliori piattaforme di streaming per guardare i tuoi film preferiti su Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+ e molti altri.

Non perdere altro tempo e acquista subito la smart TV di Samsung fintanto che è disponibile su eBay con uno sconto impossibile da resistere. Al prezzo di una comune televisione di fascia media, merito dello sconto del 35%, solo oggi puoi acquistare un modello di fascia alta con tantissime tecnologie per soddisfare le tue esigenze personali. Ricorda, infine, che se l’acquisti con PayPal puoi pagarla in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

