Smart TV QLED Samsung da 50" in offerta: il prezzo crolla del 41%

La Samsung QE50Q60CAUXZT è una Smart TV QLED da 50 pollici che offre una serie di caratteristiche avanzate per un’esperienza visiva di alta qualità. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo formidabile: con lo sconto del 41%, la paghi 465€ (con la possibilità di dividere l’importo in più rate).

Equipaggiata con il processore Quantum 4K Lite, questa TV ottimizza la definizione video per immagini nitide e dettagliate. La tecnologia Quantum Dot garantisce un volume di colore al 100%, producendo un miliardo di sfumature e colori vivaci e brillanti, mentre il Quantum HDR migliora ulteriormente la qualità dell’immagine con toni intensi e neri più profondi​.

Il design AirSlim della TV la rende particolarmente sottile e elegante, adattandosi facilmente a qualsiasi ambiente domestico. Le cornici minimaliste aumentano l’immersione visiva, facendo sembrare che sullo schermo ci sia solo l’immagine. La TV supporta anche l’installazione a parete per un aspetto ancora più integrato e meno ingombrante.

Per quanto riguarda la connettività, la Samsung QE50Q60CAUXZT è ben equipaggiata con tre porte HDMI e due porte USB, permettendo il collegamento di multiple periferiche esterne come console di gioco e lettori Blu-ray. Dispone anche di connessione LAN Gigabit e Wi-Fi integrato, offrendo opzioni flessibili per il collegamento a Internet. Il Bluetooth 5.2 assicura una trasmissione veloce e con bassa latenza.

Il sistema operativo Tizen aggiornato al 2023 offre un’interfaccia utente intuitiva e reattiva, con accesso a tutti i principali servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e molti altri. La funzionalità Multiview permette di visualizzare due sorgenti video contemporaneamente, ideale per chi vuole seguire eventi sportivi mentre usa altre applicazioni​.

Insomma, si tratta di una scelta formidabile per chi cerca una Smart TV con eccellente qualità dell’immagine, design moderno e sottile. Non perdere questa offerta e acquistalo ad un super prezzo.