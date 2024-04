Smart TV QLED in offerta a 299€ su Amazon: è il modello da comprare (anche in 5 rate)

Chi è alla ricerca di una nuova Smart TV può puntare sulla TCL 43C641. Si tratta di una Smart TV 4K con pannello QLED che viene ora proposta al prezzo scontato di 299 euro grazie a questa nuova offerta Amazon. Da notare, inoltre, che al prezzo scontato di 399 euro è disponibile la versione da 55 pollici del modello di TCL. Entrambi i modelli sono dotati di piattaforma smart Google TV. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili.

Smart TV QLED: a questo prezzo su Amazon è un best buy

La gamma di Smart TV QLED di TCL è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo modello di alta qualità ma con un prezzo accessibile. La piattaforma smart Google TV assicura tutte le funzionalità necessarie per sfruttare appieno il pannello QLED, dotato di risoluzione 4K.

A disposizione degli utenti c’è un modello compatto da 43 pollici, facile di sistemare in casa in qualsiasi ambiente, oltre a un modello più grande da 55 pollici, ideale per chi cerca una TV di dimensioni importanti ma con un ottimo prezzo.

Grazie all’offerta Amazon di oggi:

Entrambe le versioni sono acquistabili con pagamento in 5 rate (con carta di debito e senza interessi) da parte degli utenti Amazon selezionati. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto e poi scegliere la versione da comprare.