Smart TV QLED da 50 pollici in SUPER OFFERTA su Amazon: bastano 349€

È il momento giusto per acquistare una nuova Smart TV: con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare la Fire TV con pannello QLED da 50 pollici di TCL con un prezzo scontato di 349 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico. Questo modello è acquistabile anche con pagamento in 5 rate senza interessi, pagando con carta di debito oppure con carta di credito. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

Smart TV QLED di TCL: su Amazon c’è l’offerta giusta

La Smart TV di TCL in offerta oggi su Amazon è dotata di un pannello QLED da 50 pollici, con risoluzione 4K. Si tratta di un modello in grado di abbinare una qualità elevata con un prezzo decisamente accessibile.

Da notare che è presente la piattaforma smart Fire TV, la stessa delle Fire TV Stick, con tutte le applicazioni dei principali servizi di intrattenimento. Tra le specifiche troviamo il supporto Dolby Vision & Atmos oltre all’HDR 10+. Tra le specifiche del modello in offerta c’è spazio anche per il telecomando con supporto ai comandi vocali per Alexa.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la TV QLED di TCL al prezzo scontato di 349 euro, con possibilità anche di pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi di alcun tipo. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.