Smart TV QLED da 50 pollici Hisense: nuovo MINIMO su Amazon, ora costa 369€

Acquistare una nuova Smart TV di qualità e con un prezzo accessibile diventa molto più facile grazie alla nuova offerta Amazon dedicata alla Hisense 50E77KQ che viene proposta al prezzo scontato di 369 euro. C’è anche la possibilità di completare l’ordine optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. La consegna è sempre gratuita.

Smart TV QLED da 50 pollici: un affare su Amazon

La Smart TV di Hisense è il modello giusto per chi è alla ricerca di una Smart TV completa, con una piattaforma smart aggiornata e ricca di funzionalità e un pannello di alta qualità. Il modello in offerta è dotato di un pannello QLED 4K da 50 pollici di diagonale e della piattaforma Smart VIDAA U6. Si tratta di una combinazione vincente, soprattutto andando a considerare il prezzo a cui questo modello viene proposto.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Hisense 50E77KQ al prezzo scontato di 369 euro e c’è anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto, che porta il modello in questione al nuovo minimo su Amazon, è valido solo per un breve periodo di tempo. La consegna è sempre gratuita.