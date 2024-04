Smart TV QLED da 32" Samsung, OFFERTA BOMBA: tua a 339€

Cerchi una Smart TV di ultima generazione non troppo grande ma con ottime specifiche? Oggi Amazon propone un’ottima offerta su un QLED Samsung da 32″: per poco tempo, può essere tuo a solamente 339€, con uno sconto del 24% sul suo normale prezzo di listino.

Andiamo subito a vedere cosa lo rende un ottimo acquisto! Il Samsung QE32Q50AEUXZT è un televisore QLED da 32 pollici che offre una serie di funzionalità per migliorare l’esperienza dell’utente. Questo modello si distingue per la sua qualità dell’immagine Full HD potenziata dalla tecnologia Quantum Dot, che consente di ottenere colori naturalmente brillanti e vivaci. Grazie alla tecnologia HDR, il televisore garantisce anche un’ottima qualità delle immagini con un’elevata gamma dinamica, offrendo dettagli nitidi anche nelle scene più scure o illuminate​.

Per quanto riguarda l’audio, il QE32Q50AEUXZT è dotato di Virtual 3D surround sound tramite Object Tracking Sound Lite, che segue l’azione sullo schermo, migliorando così l’esperienza immersiva durante la visione di film o giocando a videogiochi​.

Dal punto di vista del design, il televisore presenta un aspetto elegante e moderno, disponibile in varie finiture che si adattano a diversi ambienti domestici. È supportato da uno stand sottile ma robusto, ed è compatibile con il montaggio VESA, offrendo flessibilità nella sistemazione all’interno della casa​.

Il sistema operativo è TizenOS, l’ottimo software di Samsung che offre non solo un gran numero di applicazioni e funzioni avanzate, ma è anche piuttosto fluido offrendo un’esperienza di navigazione generalmente molto buona.

In termini di connettività, il televisore supporta HDMI 2.1, essenziale per i giocatori che desiderano sfruttare console di ultima generazione a frequenze di aggiornamento elevate, garantendo un'esperienza di gioco reattiva e immersiva​.