Smart TV Philips 4K da 43": risparmio FOLLE di 100€ su Amazon

Se stai cercando un nuovo televisore da acquistare, caratterizzato da ottime specifiche tecniche, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Inoltre, oggi puoi anche approfittare di questa occasione pazzesca e acquistare questa imperdibile Smart TV Philips 4K da 43 pollici al prezzo a dir poco folle di soli 399,99 euro invece di 499 euro.

Ebbene si, potrai acquistare questa ottimo televisore del marchio Philips risparmiando ben 100 euro ma solo se non ti lascerai scappare lo sconto incredibile del 20%. Inoltre, se sei un cliente abbonato ad Amazon Prime, per te la spedizione e il reso saranno gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Ma non finisce qui, infatti sempre per gli abbonati, è riservata la possibilità di acquistare subito questa TV e di pagarla in comode rate a tasso zero con Cofidis al check out.

Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento. Caratterizzata dalla presenza di un Processore P5 AI Perfect Picture, potrai godere di immagini estremamente nitide e fluide. Inoltre, grazie al supporto HDR10+ e Dolby Vision potrai migliorare colori, contrasto e luminosità.

Grazie alla retroilluminazione Ambilight su 3 lati, avrai la possibilità di sperimentare uno straordinario spettacolo di luci mentre guardi i tuoi contenuti preferiti, così da creare un’atmosfera unica e coinvolgente. Google TV ti permetterà di accedere ad app come Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e YouTube. Inoltre, potai chiedere aiuto ai tuoi assistenti vocali Alexa o Assistente Google.

Perfetta se sei appassionato di gaming e completa di diffusori integrati da 20W, con funzioni Dolby Atmos e Bass Enhancement, questo dispositivo è assolutamente imperdibile, Quindi, corri su Amazon e acquista subito questa fantastica Smart TV Philips 4K da 43 pollici in sconto del 20%. Affrettati prima che sia troppo tardi.