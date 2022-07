Smart TV Philips 43": porta il cinema in casa a prezzo REGALO (-36%)

Vuoi portare il cinema a casa e non vuoi spendere un patrimonio per acquistare una smart TV valida e con un bel design? Prendi al volo questa offerta di eBay sull’ottima smart TV Philips da 43” ora che è disponibile con un incredibile sconto del 36% che la fa crollare al minimo storico.

Ad appena 260€, infatti, la smart TV in questione è pronta a soddisfare tutte le tue personali esigenze consentendoti di guardare tutti i film e le serie TV che vuoi senza mai un compromesso. C’è anche da dire che se scegli PayPal come metodo di pagamento puoi pagarla in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Prendi al volo la smart TV Philips da 43” ore che è in sconto del 36% su eBay: affare d’oro

Caratterizzata da un bel design con cornici ben ottimizzate e due staffe di appoggio ben stabili, la smart TV Philips da 43” a tecnologia LED dispone di singolari ottimizzazioni per migliorare il contrasto dei colori e illuminare omogeneamente il pannello per una migliore definizione dei dettagli.

Inoltre, la smart TV dispone di numerose porte di ingresso (3 HDMI e 2 USB) per eventualmente collegare accessori esterni come le soundbar oppure le console per giocare a tutti i giochi del momento su un pannello di qualità e molto generoso in termini di dimensioni.

Non perdere altro tempo e acquista subito la smart TV di Philips fintanto che puoi sfruttare lo sconto del 36% di eBay; inoltre, se utilizzi il metodo di pagamento con PayPal puoi acquistarla in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

