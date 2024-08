Smart TV perfetta per il gaming? È di Hisense e costa 599€ grazie a quest'OFFERTA!

Chi l’ha detto che non esistono Smart TV adatti al gaming? Hisense 55U72NQ è proprio uno di questi e, con un ribasso da ben 100,00€ in arrivo direttamente da Amazon, lo potrai far tuo per soli 599,99€!

Tutte le caratteristiche dello Smart TV Hisense

Il suo pannello Mini-LED 4K sfrutta una tecnologia avanzata che offre una luminosità eccezionale e, in combinazione con Dolby Vision IQ, oltre ad HDR 10+ Adaptive, ottimizza in tempo reale l’immagine in base alle condizioni di illuminazione ambientale.

Ma è nel campo del gaming che esprime tutto il suo potenziale. Questa TV è stata progettata pensando ai gamer, con una modalità “Game Mode PRO” che offre una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Ciò si traduce in una fluidità impressionante e in una riduzione quasi totale del lag, garantendo un’esperienza di gioco al top assoluto. La collaborazione con il progetto videoludico Black Myth: Wukong ha ulteriormente affinato le prestazioni della TV, ottimizzandola per i titoli di ultima generazione e garantendo un’esperienza di gioco senza pari.

La sua natura smart prende vita grazie al sistema operativo VIDAA U7, proponendo un’interfaccia intuitiva che garantisce un accesso rapido a tutte le tue app preferite. Con la semplicità di pochi click, puoi passare da un contenuto all’altro, esplorare nuove serie TV, film e applicazioni. Inoltre, la presenza di Alexa Built-in e VIDAA Voice offre la possibilità di controllare la TV con la voce, rendendo l’esperienza d’uso ancora più facile anche per chi non è un esperto di tecnologia.

Che sia per guardare l’ultimo film in uscita su Netflix o per giocare all’ultimo titolo in 4K, questo Hisense 55U72NQ è davvero perfetto e a 599,99€ non puoi proprio fartelo scappare!