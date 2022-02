Smart TV OLED 4K LG da 48": con il 53% di sconto è MOZZAFIATO (-797€)

Regalati il piacere di una nuova esperienza di visione, con un televisore top di gamma. Difficile pensare di portare a casa una smart TV 4K di LG con pannello OLED da 48” a prezzo così basso. Per fortuna, ci sono promozioni eBay, che spesso lasciano increduli.

Questo è l'esempio perfetto. Un dispositivo super premium, che prendi risparmiando il 53%. Puoi portarlo a casa a 701€ invece di 1498€. Come? Facilissimo: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “SMARTHOME22”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite e il venditore è il celeberrimo store di MonClick, c'è da stare super sicuri.

Un prodotto, quello che prendi a prezzo da medio di gamma, che non scende a compromessi sulla qualità. Innanzitutto, si tratta di uno schermo OLED e già questo pone la TV su un altro livello. In più, la risoluzione è 4K ed è gestita alla perfezione dal processore 4K α7 di quarta generazione, con intelligenza artificiale avanzata.

Una qualità di visione sempre perfetta, complici le diverse modalità a disposizione. Che si tratti di guardare un bel film o di una sessione di gaming, ci sarà sempre da emozionarsi. Presente il supporto a Dolby Vision IQ e Dolby Atmos e non manca una fedeltà cromatica pazzesca. In più, c'è una modalità di visione particolarissima.

Si tratta della “Film Maker Mode“. La stessa è necessaria per permetterti di guastare un film esattamente com'è stato concepito dal regista: colori originali, rapporto d'aspetto originale e nessun parametro variato. Direttamente dalla produzione al tuo salotto.

Ovviamente, questo concentrato di tecnologia non manca di avere un cuore tutto smart. Grazie a uno dei sistemi operativi per televisione più avanzati – ovvero WebOS 6.0 – potrai scaricare applicazioni e godere dei tuoi contenuti in streaming e on demand preferiti, direttamente da Netflix, Disney+, Prime Video e non solo. Inoltre, è presente il WiFi per la connessione a Internet e il Bluetooth per connettere periferiche come una soundbar.

Basterebbe questo per scegliere questo eccezionale prodotto, pronto ovviamente anche per il nuovo digitale terrestre DVB T2. Io però non ho ancora finito di raccontartelo, c'è un ulteriore chicca da tenere in considerazione. Il TV arriva corredato di telecomando con puntatore (come fosse un mouse), che supporta anche l'interazione con l'assistente vocale Google oppure Alexa.

Insomma, questo Smart TV OLED 4K di LG, da ben 48″, a questo prezzo è un incredibile affare. Il risparmio del 53% offerto su eBay ti consente di prenderlo a 701€ circa appena invece di 1498€. Lo sconto effettivo è di 797€ ed è possibile ottenerlo in modo molto semplice: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “SMARTHOME22”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la quantità disponile a meno di metà prezzo è limitata.