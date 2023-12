Smart TV Nokia 24" a PREZZO STRACCIATO su Amazon (139€)

Per Natale regalati una piccola TV perfetta da tenere in camera, in cucina o in un piccolo appartamento o casa per le vacanze. Questa Smart TV Nokia da 24 pollici con sistema operativo Android può essere tua oggi su Amazon a soli 139 euro. Un prezzo ridicolo per un prodotto completo e di qualità.

Smart TV Nokia in offerta: HD, Android e tutto quello che serve

Immagina di avere accesso a oltre 7.000 applicazioni per lo streaming, la musica, i giochi e molto altro direttamente sulla tua Smart TV. Grazie al sistema operativo Android TV, questa meraviglia tecnologica ti offre un mondo di possibilità di intrattenimento senza limiti. Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ e molti altri servizi di streaming sono pronti a soddisfare ogni tua voglia di contenuti.

Ma non è tutto: controllare la tua Smart TV non è mai stato così facile. Grazie al controllo vocale dell’Assistente Google, basta un semplice comando vocale e il tuo assistente intelligente preferito sarà pronto a esaudire ogni tuo desiderio. Che tu voglia guardare i tuoi video preferiti su YouTube, immergerti negli ultimi blockbuster in streaming o trovare informazioni online sul meteo o sulle notizie, Google sarà al tuo servizio con una semplice parola.

E se sei un appassionato dei canali TV tradizionali, non preoccuparti. Il triplo sintonizzatore ti offre la possibilità di ricevere i tuoi canali preferiti tramite digitale terrestre (DVB-T2), satellite (DVB-S2) o cavo (DVB-C). È la combinazione perfetta tra tradizione e innovazione, tutto in un unico dispositivo.

La comodità non finisce qui. La Smart TV Nokia da 24 pollici è dotata di Chromecast integrato, consentendoti di trasmettere facilmente contenuti direttamente dal tuo smartphone alla TV. Immagini, video, e tanto altro, il tutto con un solo gesto.

Inoltre, i collegamenti intelligenti come lo slot CI per l’accesso alla Pay TV e SatCR per collegare fino a 8 ricevitori a un LNB SatCR, offrono un livello di personalizzazione che va oltre le tue aspettative.

La Smart TV Nokia da 24 pollici non è solo un acquisto, ma un investimento nel tuo tempo libero e nell’intrattenimento di qualità. Approfitta ora di questa offerta a soli 139 euro su Amazon e trasforma anche un piccolo spazio in un centro multimediale all’avanguardia.

