Smart TV LG UHD 4K Da 55" a prezzo RIDICOLO: 399€ su eBay (-33%)

Oggi questa offerta di eBay ti dà la possibilità di montare in salotto una delle migliori smart TV LG UHD 4K degli ultimi tempi. Ad appena 399€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita, infatti, la televisione del colosso sudcoreano ti lascerà a bocca aperta fin dal primo utilizzo. Il prezzo così economico è anche frutto del codice coupon “REGALI22” da 50€, valido fino alle ore 23:59 di domani sera.

Realizzata con materiali di altissimo livello e con una cura quasi maniacale per i dettagli e l’ottimizzazione delle cornici, una volta montata in salotto avrai la sensazione di essere seduto in poltrona al cinema.

Sconto epico su eBay per la super smart TV LG UHD 4K da 55″: affare d’oro

Il merito è senza ombra di dubbio del super pannello UHD 4K da 55″ che gode delle migliori tecnologie di LG in ambito visivo. Ricordiamo che stiamo parlando di un pannello NanoCell con una perfetta calibrazione dei colori, una stupenda illuminazione e una strabiliante definizione dei dettagli.

A tutto ciò si aggiunge anche la piattaforma software webOS 6.0 di nuova generazione: tramite essa puoi scaricare tantissime applicazioni e accedere rapidamente alle migliori piattaforme di streaming video come Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, NOW TV e molte altre ancora.

Quello di oggi è uno sconto che non puoi assolutamente farti sfuggire, motivo per cui ti consigliamo di mettere subito nel carrello la bellissima smart TV del colosso hi-tech. Ricorda, infine, di inserire nell’apposito campo il codice coupon “REGALI22” per poter sfruttare l’ulteriore sconto di 50€ che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 399€.

