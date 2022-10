Smart TV LG UHD 4K da 43" NanoCell con il 36% di sconto? Solo su eBay

Può sembrarti una follia o il classico errore di prezzo ma ti assicuriamo che è tutto vero: la bellissima smart TV LG UHD 4K da 43″ con tecnologia NanoCell è in offerta su eBay al prezzo più conveniente di sempre. Ad appena 319€, infatti, con l’incredibile sconto del 36%, la bellissima smart TV è a tua disposizione per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Realizzata con materiali di altissimo livello e cornici praticamente invisibili che gli conferiscono un look & feel premium, la smart TV del colosso sudcoreano ha tutte le carte in regola per tenerti incollato al divano per ore e ore al giorno.

Sconto pazzo su eBay per la bellissima smart TV LG UHD 4K da 43″

Oltre al pieno supporto alla tecnologia NanoCell per colori puri e sempre perfettamente bilanciati, il pannello della smart TV di LG ti emoziona e ti assicura sempre il massimo della qualità senza mai deluderti. Nonostante il prezzo evidentemente super aggressivo, la televisione gode della presenza di numerose funzionalità aggiuntive solitamente esclusiva dei modelli di fascia premium, tra cui la tecnologia HDR e anche le ultime innovazioni Dolby per un’esperienza cinematografica sempre eccellente.

Inoltre, come tutte le smart TV di un certo livello, anche questa in sconto di LG è perfettamente compatibile con le più importanti piattaforme di streaming del momento: guarda in un solo posto i migliori film e serie TV su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV e molte altre ancora.

Prendi la palla al balzo e metti subito nel carrello la bellissima smart TV di LG in offerta su eBay, solo per poche ore con il 36% di sconto. Ricorda, infine, che se decidi di acquistarla tramite PayPal hai a disposizione la possibilità di pagarla in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.