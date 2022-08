Smart TV LG UHD 4K 50": follia di fine settimana solo su eBay (-33%)

Se sei appassionato di cinema e vorresti rivivere l’emozione del grande schermo direttamente sul divano di casa assieme ai tuoi amici e alla tua famiglia, questa offerta di eBay ti permette di mettere le mani sulla bellissima smart TV LG UHD 4K da 50” al prezzo più economico di sempre. Infatti, con uno sconto del 33% che la fa crollare ad appena 369€, la smart TV del colosso sudcoreano ha tutte le carte in regola per assicurarti una esperienza di utilizzo di alto livello e senza compromessi.

Non farti impensierire dal prezzo: se decidi di acquistarla con PayPal la puoi pagare in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

La bellissima smart TV LG UHD 4K da 50” è in offerta su eBay al prezzo più basso di sempre

Realizzata con materiali di buon livello e con un design piacevole e con cornici sottilissime, la smart TV di LG ha tutto ciò che ricerchi in un prodotto di alto livello. Con una sola spesa, inoltre, la televisione di LG ti offre la possibilità di accedere ai palinsesti delle più grandi piattaforme di streaming del momento: Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Rai Play, DAZN, NOW TV e tante altre.

Non perdere per nessun motivo questa incredibile offerta di eBay per acquistare una tra le migliori smart TV di LG in questa fascia di prezzo. Mettila subito nel carrello e preparati a un’esperienza di utilizzo di altissimo livello sotto tutti i punti vista, come se fossi seduto in poltrona al cinema. Ricorda, infine, che solo su eBay puoi scegliere di acquistare la merce con PayPal e pagarla in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.