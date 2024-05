Smart TV LG QNED da 65" in offerta: oggi è tua ad un prezzo TOP

Oggi Amazon propone la Smart TV LG 65QNED756RA in offerta ad un ottimo prezzo. Questa eccellente TV da 65 pollici è equipaggiata con il meglio della tecnologia per l’intrattenimento domestico. Oggi è tua a soli 683€, invece di 799€, con la possibilità di spezzare l’importo in più pagamenti mensili al momento del checkout.

Il cuore della LG QNED75 è il processore α5 Gen6, progettato per ottimizzare l’esperienza visiva e sonora. Questo processore non solo converte i contenuti a risoluzione inferiore in qualità 4K, ma regola anche la luminosità in base alle condizioni di luce dell’ambiente e adatta l’audio in base ai contenuti riprodotti, garantendo così un’immersione totale.

Per gli appassionati di giochi, LG ha fatto un ulteriore passo avanti introducendo il supporto per il cloud gaming tramite NVIDIA GeForce NOW. Questa funzionalità permette di giocare titoli di alto livello direttamente sulla TV, senza la necessità di console o PC, basta collegare un controller compatibile.

Supporta una vasta gamma di piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, e Amazon Prime, consentendo agli utenti di accedere facilmente ai loro film preferiti, serie TV e eventi sportivi in diretta. L’integrazione con assistenti vocali come Google Assistant e Alexa, insieme alla compatibilità con Apple AirPlay 2 e HomeKit, rende questo modello estremamente funzionale, permettendo agli utenti di controllare il televisore e altri dispositivi connessi tramite comandi vocali.

La TV è anche equipaggiata con l’ultimo sistema operativo webOS 23 di LG, che rende l’interfaccia utente più intuitiva e ricca di nuove funzionalità. Il telecomando puntatore incluso migliora ulteriormente l’usabilità, consentendo una navigazione semplice e veloce tra le app e i vari contenuti.