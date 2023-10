Smart TV LG QNED da 50'': MEGA sconto di 450 euro

Se stai cercando un’esperienza di visione incredibile a un prezzo incredibilmente conveniente, non cercare oltre. La Smart TV LG QNED da 50” è la risposta ai tuoi desideri di intrattenimento di alta qualità. E oggi, su Amazon, puoi ottenere questa meraviglia tecnologica con uno sconto folle del 43%. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo speciale di soli 599,00 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarla in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

Smart TV LG QNED da 50”: le scorte a disposizione sono limitate

Grazie alla tecnologia Quantum Dot e Nanocell esclusiva di LG, questa TV offre colori raffinati e puri, superando di gran lunga le prestazioni dei tradizionali LED. Preparati ad immergerti in un mondo di dettagli sorprendenti e vividi.

Dotata del processore α7 Gen6 con AI, questa Smart TV LG ottimizza automaticamente immagini e audio per offrirti un’esperienza di visione senza paragoni. Che tu stia guardando film, serie TV o giocando ai tuoi videogiochi preferiti, la qualità sarà sempre eccezionale.

Se sei un appassionato di videogiochi, questa Smart TV è perfetta per te. Con supporto fino a 4K 120FPS e Variable Refresh Rate (VRR) insieme ad AMD FreeSync Premium, avrai un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Le 2 porte HDMI 2.1 garantiscono la massima compatibilità con le tue console di gioco preferite.

Il nuovo design ultra sottile con una base essenziale rende questa Smart TV LG un’aggiunta elegante a qualsiasi ambiente domestico. Con soli 29,7 mm di spessore, è ideale anche per chi ha spazi limitati. Inoltre, la comoda base consente di installare facilmente una soundbar sotto allo schermo per un audio coinvolgente.

Navigare tra le piattaforme di streaming non è mai stato così facile grazie all’assistente vocale ThinQ AI. Basta un comando vocale per cercare nuovi contenuti, controllare i dispositivi connessi e accedere alle informazioni di cui hai bisogno. Il tutto gestito tramite un telecomando puntatore intuitivo.

Infine, questa Smart TV LG è pronta per il futuro grazie al supporto dello standard DVB-T2 HEVC Main 10, conforme al nuovo standard del Digitale Terrestre. Non dovrai preoccuparti dei cambiamenti tecnologici imminenti.

La Smart TV LG QNED da 50" è disponibile al prezzo di 599,00 euro con uno sconto del 43%.

