Smart TV LG QNED 55" 4K: maxi sconto di 406 euro su Amazon

Consolati dal ritorno delle vacanze con un vero affare perché lo sconto Amazon attivo su questa smart TV LG QNED da 55 pollici è davvero sensazionale. Puoi acquistare infatti questa meraviglia tecnologica a soli 793 euro invece di 1199, con possibilità di pagamento a rate tramite Cofidis e consegna immediata.

Smart TV LG QNED 55″: un gioiello per ogni tipo di contenuto

Questa smart TV di ultima generazione renderà la tua esperienza di visione in casa qualcosa di veramente nuovo e di livello superiore. Mettendo insieme le tecnologie Quantum Dot e NanoCell potrai godere di colori incredibilmente puri e raffinati, che superano i gran lunga le prestazioni dei tradizionali TV LED.

Tutto questo è gestito dal Processore α8 con AI, una centrale di potenza che migliorare le prestazioni grafiche e ottimizza suoni e immagini in tempo reale adattandoli a ciò che stai guardando. Inoltre, con il supporto dell’Advanced Local Dimming, il contrasto viene gestito in modo intelligente per far sì che tu possa avere neri profondi e dettagli straordinari in ogni scena.

Una smart TV che colpisce anche per il suo design Slim pensato per integrarsi perfettamente in ogni ambiente e per la presenza di webOS 24, un sistema che ti offre un’infinità di app di streaming e funzionalità smart. E, se sei un appassionato di videogiochi, potrai contare sul supporto di 4K a 120 fps con VRR e Freesync con 4 porte HDMI che ti permettono di collegare più sistemi contemporaneamente.

Questa LG QNED da 55″ con risoluzione 4K è una smart TV davvero eccezionale in grado di offrirti un’esperienza visiva e tecnologica senza fiato: acquistala oggi su Amazon con 406 euro di sconto.