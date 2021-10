Smart TV LG: perfetta per la tua camera da letto (-31%)

La Smart TV di LG è un affare veramente unico che trovi solo su eBay: con il ribasso del 31% te la porti a casa spendendo appena 239,99€ il che è un vero affare. Se consideri che le spedizioni sono gratuite e la ricevi in appena qualche giorno, dovresti premere “compralo subito” senza esitazioni.

Guarda la televisione in grande qualità: con questa Smart TV LG puoi

La smart TV LG è perfetta sia in termini di caratteristiche tecniche che dimensioni. Con il suo pannello da 32 pollici la puoi montare nella tua camera da letto senza esitazioni facendo comunque affidamento su una tecnologia di pura qualità.

Disponibile in colorazione bianca è persino diversa dal solito, tuttavia le cornici sono così sottili che neanche le noterai dopo qualche utilizzo. La risoluzione del pannello è una perfetta Full HD che ti consente di guardare sia la TV via cavo che i contenuti in streaming senza esitazioni.

Trattandosi di un prodotto smart trovi il Web OS di LG già integrato con cui accedi alle tue applicazioni preferite per avere tutto a portata di mano. Anche lo standard HbbTV non causa problemi quindi sentiti libero di accedere a Rai Play e Mediaset Infinity direttamente dai canali TV. Inoltre non devi neanche effettuare acquisti con l'entrante DVB T2 dato che è già supportato.

Sei interessato? Allora cogli l'occasione e approfitta del ribasso del 31% su eBay acquistando a soli 239,99€ questa smart TV LG da 32 pollici. Le spedizioni sono effettuate gratuitamente in tutta Italia e avvengono davvero in pochissimi giorni.