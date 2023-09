Smart TV LG OLED 4K: la SUBLIME a un prezzo PAZZESCO, ultimi pezzi

Con la Smart TV LG OLED 4K 42″ hai tutto l’occorrente per goderti i tuoi contenuti a una qualità perfetta. In promozione speciale su eBay, oggi la acquisti a soli 784,73 euro. Dotata di supporto per posizionarla come fosse un quadro d’arte, questa televisione di ultima generazione garantisce un’esperienza visiva fuori dal comune. Tornando all’offerta, come puoi ottenere questo fantastico prezzo?

Semplice, mettila nel carrello al prezzo già promozionato di 871,92 euro. Dopodiché vai al pagamento e, prima di confermarlo, inserisci il coupon SETTEMBRE2023. In questo modo ottieni uno sconto di 87,19 euro su questo acquisto. Successivamente seleziona PayPal come metodo di pagamento de vuoi pagarla in 3 rate a tasso zero da soli 261,57 euro al mese. La consegna gratuita è inclusa nella promozione.

Smart TV LG OLED 4K 42″: uno spettacolo per i tuoi occhi

Rivoluziona la tua esperienza visiva e scegli qualcosa che darà spettacolo ai tuoi occhi. Bella da vedere, grazie al suo design perfetto e moderno, la Smart TV LG OLED 4K 42″ offre una tecnologia senza pari per goderti ogni contenuto alla massima qualità possibile. Con tecnologia OLED hai colori vivaci e una resa molto realistica. In qualità 4K i contenuti si presentano ricchi di dettagli e l’assenza di cornici trasforma tutto rendendoti il protagonista nella scena.

Acquistala immediatamente a soli 784,73 euro. Per ottenere questo prezzo inserisci il coupon SETTEMBRE2023. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.