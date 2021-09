Smart TV LG OLED 4K da 55": risparmio pazzesco di 621€

Il vostro salotto è pronto a diventare un cinema e il vostro divano è pronto ad accogliere la comoda visione di numerosi contenuti multimediali. Non importa se amate il cinema, lo sporto o i videogiochi, con questo pannello OLED 4K di LG potete guardare la qualsiasi cosa con grande qualità. Il suo prezzo passa da 1.599,00 euro a soli 978 euro con un risparmio di ben 621 euro.

LG OLED 4K 55 pollici: caratteristiche principali

Si tratta di un'ottima Smart Tv da 55 pollici con un pannello OLED di altissima qualità e risoluzione 4K Ultra HD, un processore α7 Gen4 al quale affidare la definizione dell'immagine e tutta la magia dell'integrazione con Alexa e Assistente Google.

Stiamo parlando della Smart TV LG OLED55A16LA che diversamente dai TV LED, limitati dalla tecnologia di retroilluminazione, i TV OLED LG offrono un estremo realismo e immagini uniche grazie ai milioni di pixel autoilluminanti in grado di riprodurre neri perfetti e colori precisi. Il risultato è un’esperienza di visione senza precedenti. Dolby Vision IQ regola in maniera intelligente le impostazioni delle immagini in base al tipo di contenuto e all’ambiente circostante, mentre Dolby Atmos riproduce un audio surround multidimensionale: una combinazione vincente che crea risultati cinematografici mozzafiato.

Il nuovo Telecomando Puntatore è stato riprogettato con un design ergonomico e maneggevole e un sistema di puntamento e scorrimento per una ricerca più rapida. Con AI integrata per un facile accesso ai servizi e tasti di scelta rapida per selezionare tutti i vostri programmi e film preferiti. FILMMAKER MODE disattiva il motion smoothing preservando il rapporto d’aspetto, i colori e i frame rate originali. In questo modo riproduce accuratamente l’idea originale del regista per permetterti di vivere il film nel modo in cui è stato pensato. Infine il sistema operativo Web OS consente di avere a portata di mano tutte le principali app di intrattenimento come Disney+, Netflix, Amazon Prime Video e simili.

Insomma, non fatevi scappare questa offerta per avere, in meno di 48 ore lavorative, questa splendida televisione con uno sconto del 39% e un risparmio di ben 621 euro.