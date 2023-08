Smart TV LG in offerta su Amazon da 360€: quattro modelli tra cui scegliere

La gamma di Smart TV LG è in offerta su Amazon: sullo store, infatti, è ora possibile acquistare i modelli della serie UR380 del 2023 beneficiando di uno sconto fino al 35%. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un nuovo TV con una spesa ridotta. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, il 43 pollici è disponibile al prezzo scontato di 360 euro mentre per il 50 pollici servono appena 448 euro.

L’offerta più interessante riguarda il 55 pollici che viene proposto al prezzo scontato di 490 euro. Amazon pensa anche a chi cerca un TV più grande. Il modello da 65 pollici, infatti, è ora proposto al prezzo scontato di 698 euro. Tutte le offerte, valide per un periodo di tempo limitato, prevedono la consegna gratuita nel giro di pochi giorni lavorativi oltre alla possibilità di sfruttare i vantaggi della piattaforma software webOS di LG. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e poi scegliere il modello desiderato.

Smart TV LG: gamma 2023 in offerta su Amazon

Tutta la gamma di TV LG in offerta oggi su Amazon è dotata di un pannello 4K di ottima qualità e della possibilità di utilizzare webOS 23, con tutte le funzionalità software tipiche dei TV LG oltre che con tutte le app dei servizi di intrattenimento. La dotazione tecnica è completa, con il processore Alfa 5 Gen 6 che garantisce una qualità dell’immagine di qualità superiore rispetto alla fascia di prezzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile accedere a questi sconti:

43 pollici in offerta a 360 euro

in offerta a 50 pollici in offerta a 448 euro

in offerta a 55 pollici in offerta a 490 euro

in offerta a 65 pollici in offerta a 698 euro

Per accedere all’offerta desiderata basta cliccare sul link qui di sotto e poi selezionare il TV da comprare:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.