Smart TV LG a rapporto: 55 pollici di pura magia con 400€ di SCONTO

Acquistare un ottimo televisore può significare affrontare una spesa elevata, ma con la promozione in corso su eBay è il tuo giorno fortunato. La Smart TV lG 55UP78006LB è praticamente a metà prezzo visto che la rendi tuo a soli 449,00€. Un prezzo alto? Considera che da listino costa ben 849 euro, quindi hai uno sconto di quattrocento euro istantaneo.

Disponibile per le spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia, questo articolo è proprio un vero affare.

Smart TV LG: pannello da 55 pollici e non solo

Rilassarsi davanti alla televisione è una vera gioia. Immaginati dopo una giornata stressante, ti butti sul divano e ah: con il telecomando accendi la tua smart TV e ti godi un po' di sano riposo. Il modello di LG che ti sto presentando oggi è capace di farti godere ogni singolo spettacolo e non solo: al suo interno ha tutto ciò che cerchi per poter reputare di aver fatto un acquisto che ne vale veramente la pena.

Come avrai capito monta un pannello LED da 55 pollici che viene completato da cornici extra sottili tanto da sembrare inesistenti e da una risoluzione Ultra HD 4K. Grazie all'integrazione dell'HDR vengono riprodotti anche i dettagli più flebili per rendere l'esperienza vivida e soprattutto realistica.

Come sistema operativo trovi il WebOS che ospita tutte le maggiori applicazioni per lo streaming che ti potrebbero interessare: da Netflix a Prime Video passando da YouTube e molte altre. In questo modo ti serve un solo click sul telecomando per trovare qualcosa da guardare che ti possa entusiasmare.

Non se convinto? Ti ricordo che si sta parlando di 400 euro di sconto. Acquista questa smart TV LG su eBay a soli 449,00€ e la ricevi a casa in pochissimi giorni senza alcun costo aggiuntivo.