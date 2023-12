Smart TV LG 55" 4K in offerta a 399€ da MediaWorld (Sottocosto)

Lo Smart TV LG da 55 pollici con risoluzione 4K UltraHD è in offerta a 399€ sul sito di MediaWorld grazie alla campagna promozionale Let’s Go Sottocosto. Lo sconto è del 20% e consente di risparmiare 100€ sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. In più è possibile non pagare le spese di spedizione scegliendo l’opzione Ritiro gratuito in negozio in fase di acquisto. Ecco il link all’offerta.

Il TV LG della serie UR73 è uno dei migliori Smart TV da 55″ per chi ha un budget compreso tra i 300€ e 400€. I suoi principali punti di forza sono la risoluzione 4K UltraHD, l’elaborazione delle immagini e del suono e l’assistente intelligente ThinQ Ai.

Smart TV LG da 55 pollici 4K in sconto del 20% sul sito MediaWorld

I televisori LG appartenenti alla serie UR73 offrono un’esperienza di visione Real 4K, grazie a una risoluzione quattro volte superiore rispetto al Full HD. La resa dei colori è eccezionale, in virtù della combinazione tra il processore a5 Gen6 e il supporto alla tecnologia HDR10 Pro, per una profondità di colore ancora più elevata.

A proposito del processore, quest’ultimo è in grado di trasformare in 4K anche i contenuti che si presentano a una risoluzione inferiore. Un’altra funzionalità intelligente la ritroviamo nell’AI Sound, in grado di capire cosa lo schermo sta trasmettendo e adattare di conseguenza la resa audio. L’ultima chicca è l’assistente smart ThinQ Ai, che consiglia agli utenti cosa vedere in base ai loro interessi.

Il televisore LG serie UR73 da 55 pollici è in offerta a soli 399€ sul sito mediaworld.it. Il prezzo sarà valido fino all’ultimo giorno della campagna Sottocosto, vale a dire domenica 17 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.