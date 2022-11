Smart TV LG da 50 pollici a un prezzo da CAPOGIRO (-450€)

È da tempo che stai pensando di acquistare una smart TV per avere tutti tuoi contenuti in un solo dispositivo? Allora oggi puoi goderti quest’offerta di Amazon. Metti subito nel tuo carrello la smart TV LG da 50 pollici a soli 499 euro, invece che 949 euro.

È esattamente come è scritto, non ci sono errori, con questa offerta bomba potrai risparmiare ben 450 euro sul prezzo originale. Una cosa del genere ovviamente durerà pochissimo per cui devi sbrigarti. Puoi portarti a casa il cinema e vedertelo direttamente sul divano di casa tua. Avrai un’immersione completa, con colori brillanti e un suono pazzesco.

Fai presto perché le unità disponibili sono poche e un prezzo così farà gola tanti. Vai subito su Amazon e acquista la tua smart TV LG da 50 pollici a soli 499 euro. Se preferisci potrai anche pagare a rate con Cofidis al check-out.

Smart TV LG da 50 pollici: un’esperienza incredibilmente reale

Il potente processore di cui è dotata sfrutta l’intelligenza artificiale progressiva con degli algoritmi innovativi per analizzare e ottimizzare quello che stai guardando. Migliora la risoluzione e aumenta la lucentezza dei colori per immagini incredibilmente realistiche.

Sfrutta le sue potenzialità anche per giocare con consolle e PC. Infatti grazie al video in 4K fino a 120fps riuscirai a goderti ore interminabili di gaming senza perdere un secondo dell’azione. Scegli dove guardare i tuoi contenuti tra Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV, NOW e tante altre piattaforme streaming. Chiedi ad Alexa o a Google Assistant di farti vedere la tua serie TV preferita o la partita di campionato.

Goditi quest’offerta pazzesca ma fai presto perché non durerà molto. Ora non è più il tempo di leggere, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la smart TV LG da 50 pollici a soli 499 euro, invece che 949 euro. Completa l’ordine oggi per riceverla in pochi giorni a casa tua senza costi aggiuntivi, con Amazon Prime.

