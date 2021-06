Siete alla ricerca di una Smart TV 4K di grande qualità, ma non volete spendere grosse cifre? Su Amazon è disponibile un'interessante offerta che riguarda la televisione LG 75UP75006LC 4K Ultra HD da 75 pollici che solo per oggi potete acquistarla a soli 999 euro invece dei consueti 1.399 euro con un risparmio effettivo di ben 400 euro.

Smart TV 4K LG 75UP75006LC: caratteristiche principali

Lo Smart TV LG Ultra HD offre immagini in Real 4K ancora più realistiche, con colori brillanti e dettagli incredibili a una risoluzione quattro volte superiore a quella di un TV Full HD. Il processore Quad Core 4K elimina la rumorosità nei video e crea colori e contrasti più vividi; le immagini a bassa risoluzione sono potenziate e riprodotte con una qualità il più fedele possibile a quella del 4K.

Il processore regola automaticamente l’immagine, disattivando l’effetto “motion smoothing” per un effetto “full motion” che vi permette di vivere un'autentica esperienza cinematografica. Il TV LG UHD è dotato dell'intelligenza AI ThinQ per raccogliere in un unico hub tutti i servizi con tanto di compatibilità con Google Assistant, Alexa, Apple HomeKit e Airplay 2. Potete anche trasformare la visione di una partita in un'esperienza emozionante grazie al Bluetooth Surround Ready che vi farà vivere a casa l’atmosfera dello stadio e con Sport Alert sarete sempre aggiornati sulle vostre squadre preferite.

Tutto questo può essere vostro al prezzo di soli 999 euro invece di 1.399 grazie all'interessante promozione di Amazon. Il risparmio è di ben 400 euro e non potete farvelo scappare!

