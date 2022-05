Smart TV Hitachi da 58": pura follia su eBay con il Coupon eDays

Continuano le pazzie su eBay grazie al Coupon eDays che sconta di un buon 15% ogni ordine effettuato. Inserendo il codice “MENO15EDAYS” potrai abbassare il prezzo di acquisto dei tuoi prodotti scelti fino a un massimo di 100 euro. Inoltre, questa promozione è utilizzabile per 2 ordini a utente. Pensa, puoi sfruttarla acquistando questa Smart TV Hitachi da 58″.

Mettila nel carrello a soli 296,65 euro, invece di 349 euro. Si tratta di un prezzo davvero eccezionale. Infatti, questa smart TV non solo porta il cinema a casa tua grazie al suo schermo da 58 pollici, ma offre anche tutta la qualità della tecnologia Ultra HD 4K.

Inoltre, include anche Android TV così potrai installare tutte le app necessarie per accedere alle tue piattaforme preferite. Amazon Prime Video, DAZN, Netflix, Disney+, Apple TV, YouTube, PlutoTV e tanti altri servizi di streaming on demand ti stanno aspettando.

Gestisci tutto in un unico dispositivo in grado di rendere ciò che stai guardando iperrealistico e meraviglioso. Hitachi 58HAK5351 58″ è la smart TV che tutti sognano. A questo prezzo, offerto solo grazie al Coupon eDays di eBay è un vero e proprio regalo. Potrai anche pagarla in 3 comode rate a interessi zero selezionando PayPal come metodo di pagamento.

Smart TV da 58″ a un prezzo stracciato su eBay

No, non è un sogno. Spendendo questa cifra potrai portarti a casa, con spedizione gratuita, una vera e propria smart TV completa di tutto. Non solo è compatibile con il nuovo digitale terrestre e quindi con la tecnologia DVB-T2 – HEVC Main 10, ma è anche una pratica Android TV.

Ciò vuol dire che potrai usare la tua voce per trovare programmi, controllare la TV e selezionare i canali. Tutto questo grazie all’integrazione di Google Assistant. Inoltre, lo speciale algoritmo installato su questo apparecchio risolve gli artefatti di upscaling video a bassa risoluzione automaticamente.

Quindi, avrai sempre un’ottima risoluzione di immagine in qualsiasi situazione e con qualsiasi contenuto selezionato. Infine, il DolbyVision, unito alla tecnologia UHD 4K, combina colori, contrasto e luminosità per un’esperienza visiva impeccabile.

