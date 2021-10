Smart TV Hisense: uno spettacolo di televisore in OFFERTA

Se sei alla ricerca di una smart TV punta a questa di Hisense. Disponibile su Amazon te la porti a casa con soli 349,00€ ossia con uno sconto effettivo di 60,00€. Arriva a casa tu nel giro di uno o due giorni grazie alle spedizioni Prime garantite e se vuoi lo paghi con rate a Tasso Zero con Cofidis.

Approfittane subito.

Smart TV Hisense: la qualità è di casa con questo modello

La Smart TV di Hisense in vendita su Amazon è veramente pazzesca. A basso costo ti permette di avere tutte le ultime tecnologie a portata di mano per poter godere di tutto il comfort di cui hai bisogno.

Ha un pannello LED da 43 pollici che sembra ancora più ampio grazie alle cornici ultra sottili. La risoluzione attestata è una Ultra HD 4K per non farti mancare proprio nulla. Infatti puoi guardarti sia la televisione che i tuoi contenuti in streaming con la massima risoluzione e sentirti parte integrante di film e serie TV.

Non manca all'appello una caratteristica interessante che è l'HDR10+ la quale ti permette di vedere dettagli supremi. Inoltre è integrata anche Amazon Alexa quindi con la sola voce puoi avere tutto a portata di mano, senza nemmeno scomodarti di andare avanti e indietro con i canali.

Ti faccio sapere che questo modello non solo è compatibile sia con la TV HD ma anche con l'entrante digitale terrestre DVB T2. In più è un'esclusiva Amazon quindi non la trovi da nessun altra parte.

Acquista subito la tua smart TV Hisense su Amazon a soli 349,00€. La ordini e diventa tua nel giro di qualche giorno con le spedizioni Prime. Se vuoi la paghi mediante finanziamento a Tasso Zero optando per Cofidis al momento del pagamento.