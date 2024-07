Smart TV Hisense UHD 4K da 65": MEGA sconto del 20% (-150€)

La tua vecchia TV non funziona più e ne devi acquistare una nuova? Vorresti finalmente un televisore innovativo e di grandi dimensione per guardare i tuoi film preferiti insieme a tutta la tua famiglia? Bene, in tal caso, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, hai la possibilità di portarti a casa questa spettacolare Smart TV Hisense UHD 4K da 65″ in mega offerta, al prezzo WOW di soli 599 euro invece di 749 euro.

Questa imperdibile TV del marchio Hisense potrà essere tua con un risparmio davvero incredibile di 150 ero, ma solamente se approfitterai subito dello sconto pazzesco del 20%. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, per te la spedizione e il reso saranno gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni e, oltre a poter usufruire di tutti questi vantaggi, avrai anche la possibilità di scegliere di acquistare subito questo dispositivo Smart e di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

La Smart TV QLED UHD 4K sarà in grado di offrirti immagini spettacolari, con una risoluzione 3840×2160 con pannello VA. Inoltre, il suo design Slim, ti permetterà di avere meno cornici e più immagini. Oltre ad avere il Wi-Fi integrato, questa TV è provvista di telecomando con accesso diretto a diverse piattaforma tra cui Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+ e RaiPlay.

Con Audio da 20W Dolby Atmos e sintonizzatore al digitale terrestre T2, questo dispositivo è assolutamente imperdibile. Quindi, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito la magnifica spettacolare Smart TV Hisense UHD 4K da 65″ in offerta a 150 euro in meno. Affrettati e non perdere altro tempo!