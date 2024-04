Smart TV Hisense QLED 4K da 50 pollici in super offerta a 369 euro da MediaWorld

Una delle offerte più interessanti del giorno in casa MediaWorld ha per protagonista lo Smart TV Hisense QLED 4K da 50 pollici, venduto a 369 euro anziché 529 euro. L’offerta rientra nella promozione Tutto Vero Tasso Zero, che consente di acquistare il nuovo televisore in 20 rate da 18,45 euro senza interessi.

Il modello QLED 4K di Hisense si distingue per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, ergendosi ad assoluto best buy nella fascia di prezzo compresa tra i 300 e 400 euro. Difficile, infatti, trovare un altro modello da 50 pollici che offra tecnologia Quantum Dot, HDR Dolby Vision e Dolby Atmos a un prezzo così conveniente.

Smart TV Hisense QLED 4K da 50 pollici in offerta a 369 euro sul sito di MediaWorld

Il nuovo televisore QLED 4K del marchio Hisense regala un’esperienza di visione che non ha nulla da invidiare a quella di altri marchi. Gran parte del merito va alla tecnologia Quantum Dot, che offre qualcosa come 1 miliardo di sfumature colore possibili.

A questo si aggiungono una risoluzione 4K Ultra HD più il supporto all’HDR Dolby Vision per immagini ancora più realistiche e al Dolby Atmos per suoni di gran lunga più coinvolgenti rispetto ai tradizionali televisori. Non è un caso che Dolby Atmos sia impiegato anche dai migliori registi del cinema.

Oltre poi all’esperienza di visione, gli utenti beneficiano di un’esperienza smart completa grazie all’adozione della piattaforma Smart Vidaa U6, per un accesso veloce e semplice ai propri contenuti preferiti.

Lo Smart TV Hisense QLED 4K da 50 pollici è in offerta a soli 369 euro sul sito mediaworld.it. Scegliendo l’opzione Ritiro in negozio, non paghi nemmeno le spese di spedizione.