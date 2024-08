Smart TV Hisense da 40", super prezzo: oggi è tua a solo 235,00€

Questo televisore Hisense da 40″ è un’opzione eccellente con un buon rapporto qualità-prezzo. Con l’offerta attualmente in corso, è disponibile su Amazon a 235,00€.

Questo modello utilizza il sistema operativo VIDAA U6, noto per essere semplice da usare e veloce, con accesso diretto a un’ampia gamma di app di streaming, tra cui Netflix, YouTube, e Prime Video.

Il display Full HD (1920×1080) offre una buona qualità dell’immagine per questa fascia di prezzo, con un contrasto elevato e colori naturali grazie alla tecnologia Natural Colour Enhancer. Anche se non supporta tecnologie avanzate come HDR, il TV è equipaggiato con modalità Game Mode, che riduce al minimo il ritardo di input, rendendolo una scelta solida per il gaming casual.

Un’altra caratteristica interessante è l’integrazione con Alexa per i controlli vocali, permettendoti di gestire la TV con comandi vocali semplici, oltre a disporre di un tuner compatibile con DVB-T2/S2 per il digitale terrestre e satellitare.

Insomma, questa soluzione offre un pacchetto di funzionalità che copre tutte le esigenze di base, rendendolo una scelta ideale per chi cerca una TV affidabile e versatile a un prezzo accessibile. A questo prezzo, è un’affare decisamente ghiotta. Non perdere questa occasione e acquistala subito a soli 235€.