Smart TV Hisense 40": l'AFFARE è su Amazon (-14%)

Sta per arrivare il momento di trasformare il tuo salotto in un centro di intrattenimento senza pari. L’opportunità è a portata di clic grazie all’offerta esclusiva su Amazon per questa Smart TV Hisense da 40 pollici.

Preparati a scoprire un mondo di immagini nitide, audio coinvolgente e funzionalità smart avanzate, il tutto con uno sconto del 14%. Questa è l’occasione che hai aspettato per portare a casa la tecnologia all’avanguardia a un prezzo incredibile di soli 239,99 euro invece di 279. Con un affare così imperdibile, non puoi fare altro che aggiungere stile e innovazione al tuo spazio di intrattenimento.

Smart TV Hisense 40 pollici in offerta: spendi poco, vale tanto

La Smart TV Hisense da 40 pollici presenta una risoluzione Full HD da 1920 x 1080, che trasforma ogni dettaglio in un’esperienza visiva coinvolgente. Il tutto abbinato allo piattaforma Smart VIDAA 4.2.

Dotato di controlli vocali Alexa, questo sistema ti offre un’esperienza di navigazione senza precedenti. Grazie al Wi-Fi integrato, puoi accedere a una vasta gamma di contenuti direttamente dal tuo televisore. Il telecomando incluso ti offre accesso diretto a 7 app popolari, tra cui Prime Video, Netflix e RaiPlay, consentendoti di guardare i tuoi contenuti preferiti in modo semplice e immediato.

L’esperienza audio non è da meno. Con una potenza di 14W e la tecnologia DTS Virtual-X, puoi aspettarti un audio coinvolgente e cristallino che ti farà sentire come se fossi immerso nell’azione.

La Smart TVè anche equipaggiata con un sintonizzatore digitale terrestre T2 Satellitare S2 HEVC 10 compatibile con i recenti switch off Questo significa che sarai pronto per le evoluzioni della trasmissione televisiva, garantendoti di non perdere mai i tuoi contenuti preferiti.

Non perdere l’opportunità di portare a casa la Smart TV Hisense da 40 pollici a un prezzo scontato del 14%. Con un design elegante e prestazioni eccezionali, questa Smart TV è pronta a diventare il fulcro del tuo intrattenimento domestico. Rendi le tue serate più emozionanti e coinvolgenti grazie all’offerta esclusiva su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.