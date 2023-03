Smart TV da 55 pollici a 379€: l'OFFERTA GIUSTA è su Amazon (anche in 5 rate)

Se siete alla ricerca di un’ottima Smart TV ad un prezzo contenuto e senza compromessi sulla qualità, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da sfruttare. Sullo store, infatti, è disponibile il TV TCL 55P639 con pannello 4K da 55 pollici al prezzo scontato di 379 euro invece di 499 euro. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 75 euro, senza interessi.

Si tratta di un’offerta lampo che consente di acquistare un ottimo TV ad un prezzo davvero molto conveniente. Il modello in offerta è dotato di piattaforma smart Google TV, con tutte le app utili per l’intrattenimento e la possibilità di sfruttare Google Assistant e Alexa. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link riportato qui di seguito.

TV TCL da 55 pollici: la Smart TV giusta da comprare con quest’offerta Amazon

Il TCL 55P639 è un modello davvero interessante per chi è alla ricerca di un buon Smart TV a prezzo contenuto. Si tratta di un TV con pannello da 55 pollici con risoluzione 4K e supporto HDR. Il design è senza bordi e rende il TV un elegante elemento d’arredo oltre che il centro dell’intrattenimento domestico, anche grazie alla piattaforma smart Google TV, con Assistente Google e Alexa. Il comparto tecnico, in questa fascia di prezzo, non ha rivali e rende il TV di casa TCL un acquisto davvero ottimo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il TV TCL 55P639 al prezzo scontato di 379 euro invece di 499 euro. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili. Lo sconto è valido solo per un tempo limitato. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

