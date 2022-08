Smart TV Android TCL da 32" a 169€ su Amazon: PREZZACCIO esagerato

Una smart TV Android spettacolare firmata TCL. Un pannello HD da 32″ e una marea di intrattenimento a portata di telecomando. Decine di applicazioni da scaricare dallo store ufficiale, la piena compatibilità alla tecnologia Chromecast, che ti permetterà di trasmettere in tempo reale i contenuti di smartphone, tablet e PC.

Un prodotto bellissimo esteticamente e, naturalmente, perfettamente compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB T2. Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare, grazie alle offerte Amazon di settembre. Completa l’ordine al volo per averlo a 169€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Smart TV Android 32″ by TCL: a questo prezzo è imperdibile

Cornici sottilissime e dimensioni generali contenute ti permetteranno di posizionare lo schermo dove preferisci, tanto in camera quanto in cucina o in salotto. A portata di telecomando, tutto l’intrattenimento on demand e in streaming che desideri. Ancora, piena compatibilità con il nuovo digitale terrestre DVB T2.

La presenza del Bluetooth ti garantisce la possibilità di collegare dispositivi wireless e ottenere il meglio dal tuo nuovo televisore intelligente. Allo stesso modo, il Chromecast integrato ti permetterà di trasmettere senza fili i contenuti di smartphone, tablet e computer.

Ottime immagini, audio superlativo (con compatibilità all’audio Dolby). A questo prezzo, questa smart TV Android di TCL è un vero e proprio affare. Non perdere l’occasione di portarlo a casa da Amazon a 169€ circa appena. Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, promo a tempo limitato.

