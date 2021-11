Smart TV Android FHD 42" a 275€: OFFERTACCIA Amazon

La tua nuova smart TV Android, con pannello LED FHD da 42″, adesso la trovi in gran sconto su Amazon a prezzo speciale. Un ottimo televisore, compatibile con il nuovo digitale DVB T2, realizzato dal brand tedesco Metz. Con l'offerta del momento, fai un super affare e lo porti a casa a 275€ circa appena, approfittando anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis.

smart TV Android 42″ in gran sconto su Amazon

Un prodotto che ti offre tanto ed è la soluzione perfetta per avere un pannello nuovo, che sia perfettamente pronto all'utilizzo del nuovo digitale terrestre DVB T2.

Il suo cuore smart, già integrato, è basato sul sistema operativo Android TV: a portata di telecomando, avrai un mondo di intrattenimento on demand. Potrai sfruttare tutte le piattaforme alle quali sei iscritto e guardare quello che più ti piace: Netflix, Prime Video, DAZN, YouTube e non solo.

Grazie alla presenza di un Chromecast incorporato, potrai facilmente trasmettere sul pannello i contenuti mostrati sullo schermo del tuo smartphone, basterà un tocco e non dovrai acquistare dispositivi a parte.

A differenza di altri modelli in questa fascia di prezzo, questa TV supporta la risoluzione FHD e non è un dettaglio da trascurare: godi di immagini in alta qualità ogni volta che lo usi.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su Amazon, portando a casa questa smart TV Android da 43″ – del brand Metz – a 275€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime: tutto quello che devi fare è completare rapidamente l'ordine, prima che la promozione finisca.