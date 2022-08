Smart TV Android 32" FHD a 144€: la BOMBA del giorno è su eBay

Preparati al meglio al nuovo digitale terrestre DVB T2 con una nuova smart TV Android da 32″. Perfetta per guardare i tuoi canali preferiti, ma anche per scoprire il mondo dell’intrattenimento on demand. Netflix, Disney+, DAZN e non solo: tutte le migliori applicazioni, a portata di telecomando.

Approfittando della golosa promozione eBay del momento, puoi fare un super affare e averla a 144€ circa appena con spedizioni gratuite. Dovrai solo essere veloce a completare l’ordine, prima che lo stock finisca: applica il codice “TECHMENO7” prima di pagare, se non viene applicato in automatico.

Smart TV Android 32″: il mini prezzo è su eBay

Il momento è perfetto per comprare la nuova televisione da sistemare in sala, in cucina, in camera da letto o dove preferisci. Le dimensioni si prestano perfettamente a qualsiasi necessità.

Chiaramente compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB T2, questo interessante pannello ti offre risoluzione FHD per guardare i canali che ami di più, ma non solo. Infatti, la sua parte “intelligente” è supportata dal sistema operativo Android TV. Questo significa il massimo dell’intrattenimento multimedia, con i migliaia di contenuti provenienti dalle piattaforme che ami di più. Tutto, semplicemente a portata di telecomando.

Non perdere l’occasione di fare un goloso affare con questa smart TV da 32″, dotata naturalmente di connessione a Internet tramite WiFi. Completa l’ordine adesso da eBay per averla a 154€ circa appena. Ricorda: applica il codice “TECHMENO7” prima di pagare, se non viene applicato in automatico. Godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite in una manciata di giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.