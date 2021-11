Smart TV Android 32" a 179€: BOMBA anticipata Black Friday Amazon

Hai fatto benissimo ad aspettare l'arrivo del Black Friday 2021 per comprare la tua nuova smart TV Android. Su Amazon, questo ottimo pannello da 32″ adesso lo porti a casa a 179,99€ invece di 239,99€. Godi anche di spedizioni rapide e gratis, ma devi essere veloce: pochi pezzi disponibili.

Smart TV Android 32″ a prezzo regalo su Amazon

Il pannello di dimensioni giuste per salotto, cucina e camera da letto. I bordi sottilissimi ti permettono ti sistemarlo dove preferisci, senza ingombro eccessivo. Qualità d'immagine HD, ottimo audio e supporto al Dolby Digital.

Il suo cuore smart si basa sul sistema operativo Android TV. Dal telecomando puoi gestire qualsiasi aspetto: scaricare applicazioni, guardare i tuoi contenuti in streaming preferiti, navigare su Internet e non solo. Puoi interagire con l'assistente vocale Google Assistant e – chicca delle chicche – questo gioiellino integra un Chromecast. Sai cos'è? Grazie a lui, puoi trasferire in tempo reale sullo schermo della TV quello che viene mostrato sullo schermo di tablet, PC e smartphone.

Infine, naturalmente, l'ottima televisione in sconto su Amazon per il Black Friday 2021 è anche dotata di pieno supporto al nuovo digitale terrestre DVB T2. Non dovrai comprare decoder esterni: è già pronto al passaggio.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare. Completa rapidamente l'ordine per avere questa super smart TV Android 32″ a 179€ e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.