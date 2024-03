Smart TV 4K Philips da 50" in offerta su Amazon: sconto irresistibile

Questa Smart TV 4K da 50 pollici della Philips è attualmente disponibile su Amazon al prezzo irresistibile di 449,90€, grazie ad uno sconto del 36%! Questo televisore combina tecnologia avanzata e design innovativo per offrire un’esperienza visiva e auditiva di alta qualità.

Il cuore di questo TV è il Processore P5 AI Perfect Picture, che ottimizza ogni scena per renderla incredibilmente nitida, vivida e fluida. Il supporto per HDR10+ e Dolby Vision garantisce che colori, contrasto e luminosità siano migliorati per offrire immagini di qualità superiore, rendendo ogni dettaglio visibile anche nelle scene più scure o luminose.

La caratteristica distintiva di questo modello è l’Ambilight su 3 lati, una tecnologia unica di Philips che estende l’esperienza visiva oltre i bordi dello schermo, proiettando una luce dinamica che si adatta al contenuto visualizzato. Questo non solo riduce l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di visione ma crea anche un’atmosfera coinvolgente che arricchisce ogni tipo di contenuto, dalle maratone di serie TV ai film e ai videogiochi.

Il Philips TV PUS8518 è anche una smart TV all’avanguardia, dotata di Google TV che offre accesso diretto a una vasta gamma di app di streaming come Prime Video, Netflix, Disney+ e YouTube. Il controllo vocale tramite Alexa o Assistente Google aggiunge un ulteriore livello di comodità, permettendo di navigare tra i contenuti, cambiare impostazioni o cercare informazioni senza dover utilizzare il telecomando.

Per gli appassionati di gaming, questo TV è ottimizzato con una frequenza di aggiornamento di 60Hz e supporto per le tecnologie di gioco più recenti, tra cui VRR e GeForce Now.

Insomma, si tratta di un’occasione imperdibile per chi cerca un televisore che combini tecnologia avanzata, qualità dell’immagine eccezionale, esperienza smart intuitiva e un audio coinvolgente. Non perdere questa offerta e acquistalo subito ad un ottimo prezzo!