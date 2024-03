Smart TV 4K di LG in offerta a 319€ su Amazon: è un OTTIMO ACQUISTO

Se siete alla ricerca di una nuova Smart TV 4K, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon che potrebbe fare al caso vostro. La Smart TV LG Serie UR80 è disponibile in offerta al prezzo scontato di 319 euro, con un ulteriore ribasso rispetto al prezzo precedente (349 euro). Si tratta di un modello da 43 pollici, con un pannello di ottima qualità e con le dimensioni giuste per adattarsi a tutti i contesti di utilizzo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La Smart TV è venduta e spedita direttamente da Amazon.

Smart TV 4K di LG: a questo prezzo è un ottimo acquisto

La Smart TV di LG in offerta oggi su Amazon è un ottimo acquisto: si tratta di un modello da 43 pollici che può contare su tutte le funzionalità di webOS, il sistema operativo dei TV della casa coreana. La qualità del pannello è al top per questa fascia di prezzo e a gestire il funzionamento del TV c’è il processore Alfa5 Gen 6.

Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento è ora possibile acquistare la Smart TV 4K di LG al prezzo scontato di 319 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare una nuova TV dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Da notare, inoltre, che il modello è venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita messi a disposizione da Amazon. Per sfruttare questa promozione basta premere sul box qui di sotto.