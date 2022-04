Smart TV 4K a PREZZO STRACCIATO: un 43 pollici a soli 299€

La Smart TV Hisense da 43 pollici si trova in offerta su Amazon a 299€, con uno sconto dell'11% che si traduce in circa 35 euro di risparmio effettivo. Si tratta del minimo storico per questa versione da 43″ in risoluzione 4K UltraHD.

Oltre ad essere pienamente compatibile con i nuovi standard del Digitale Terrestre DVB-T2, la smart TV Hisense monta un pannello 4K di ottima qualità, compatibile con la gamma dinamica HDR10+ e in grado di riprodurre colori brillanti e fedeli.

Anche il sistema audio non scherza, questa Hisense è certificata Dolby DTS ed ha uno speaker potente e di ottima qualità. Questa TV consente di ricevere sia i segnali della classica antenna, che i canali ricevuti via satellite, come ad esempio i canali del sistema tivùSAT installando l'apposita tessera sul retro del televisore e collegando il cavo della parabola.

Trattandosi di una smart TV, non può mancare la connessione Wi-Fi e la possibilità di accedere ad un vasto catalogo di applicazioni votate alla multimedialità. Tra le varie app compatibili troviamo Netflix, YouTube, DAZN, NOW, Prime Video, Disney+ e molte altre, per fruire al meglio dei propri contenuti preferiti, come film, serie e programmi TV.

Questo modello integra anche Alexa, il noto assistente vocale di Amazon, che è possibile richiamare tramite il classico comando vocale.

Oggi la fantastica TV da 43″ 4K UltraHD di Hisense è disponibile su Amazon a soli 299€, con l'11% di sconto e spedizione senza alcun costo aggiuntivo.