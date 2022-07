Smart TV 40 pollici a soli 229€: Offerte Folli su Amazon

Tra le offerte di oggi troviamo la fantastica smart TV Hisense da 40 pollici in promozione su Amazon a 229€, un prezzo mai visto con uno sconto del 34% e un risparmio di ben 120 euro rispetto al listino.

Poco più di 200 euro per un 40 pollici è un’occasione da non perdere. Con questa Smart TV si ha accesso alla rete con tutte le principali piattaforme di video streaming, come Netflix, Prime Video, YouTube, Dazn e molte altre. Inoltre, questa TV è pienamente compatibile con il nuovo standard DVB-T2 del digitale terrestre, per sintonizzare tutti i canali della televisione tradizionale con il massimo della qualità.

Non manca anche la compatibilità con sistemi satellitari come tivùSAT, con collegamenti via parabola e tessera CAM. Questo televisore ha un design moderlo e cornici estremamente sottili e una scocca unibody ben assemblata.

Oltre ai classici supporti alla base, questa Smart TV presenta sul retro il tipico attacco VESA 100 x 200 mm, perfetto per l’installazione a parete tramite un supporto compatibile. Il supporto VESA più acquistato su Amazon è un modello Invision che si trovva attualmente in offerta a 31,49€.

Le smart tv Hisense di ultima generazione sono sponsor ufficiali dal campionato mondiale di calcio FIFA World Cup Qatar 2022. Oggi è possibile acquistare la Smart TV Hisense da 40 pollici in offerta su Amazon a 229€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo e consegna espressa entro una manciata di giorni dalla conferma di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.