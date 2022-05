Smart TV 32" avanzata a 139€: su Amazon è FOLLIA totale

Una smart TV da 32″, con schermo HD, e tutte le applicazioni che più ti piacciono. Un prodotto perfettamente compatibile con il nuovo digitale terrestre e che integra anche la funzione Screencast, che ti permetterà di condividere in tempo reale i contenuti di smartphone, tablet e PC.

Una televisione che mai penseresti di portare a casa a questo prezzo. Alle promozioni assurde per fortuna ci pensa Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per accaparrartelo a 139,99€ appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però, a questo prezzo durerà pochissimo.

Smart TV 32″ in offerta strepitosa su Amazon

Il pannello perfetto per cucina e salotto. Guardi tutti i tuoi canali preferiti, ma non solo. Infatti, puoi anche utilizzare le app delle più importanti piattaforme di contenuti in streaming e on demand e goderti i contenuti che ami di più. A disposizione, già installate, ce ne sono tantissime.

La funzione Screencast integrata è una chicca in più. Infatti, ti permette di condividere in tempo reale i contenuti di smartphone, tablet e PC. Li riproduci su grande schermo, condividendoli con chi desideri.

A mettere insieme qualità, prestazioni e prezzo ci pensa il brand Caixun. Marchio emergente su Amazon, ha imparato a farsi apprezzare proprio per la convenienza dei suoi prodotti.

Se poi questi sono anche in sconto, allora l’affare è servito. Per portare a casa questa smart TV 32″ a mini prezzo dovrai essere super veloce però: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Te l’accaparri a 139,99€ le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.