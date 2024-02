Smart TV 32" a 149€: prezzo SBRICIOLATO su eBay, occasione SHOCK

Una spettacolare smart TV da 32″ al prezzo che mai penseresti su eBay. Approfittando della speciale promozione del momento, puoi portarla a casa a 149€ circa appena. Tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applicare il codice ” PSPRFEB24 “. Arriva in modo assolutamente gratuito, in una manciata di giorni.

La televisione perfetta da sistemare in diversi ambienti di casa, che sia la cucina o la camera da letto: le dimensioni ti consentiranno il massimo della libertà. Ottima la qualità d’immagine del pannello HD e super intuitiva l’interfaccia utente, grazie alla presenza del sistema operativo WebOS. Potrai accedere senza alcun problema alla stragrande maggioranza delle piattaforme di contenuti in streaming alle quali sei iscritto.

Con questo sconto, questa spettacolare smart TV da 32″ è da prendere al volo. Metti il prodotto nel carrello su eBay e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice promozionale ” PSPRFEB24 “. La porti a casa a 149,99€ e la ricevi in modo super veloce e gratuito, in pochissimi giorni. Fai in fretta: la disponibilità residua è limitata.