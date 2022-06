Smart speaker con Alexa a 19€: 5 cose che NON sapevi di poter fare

Ne sono certa, ancora non conosci l’enorme potenziale di uno smart speaker con a bordo l’assistente vocale Alexa. Ora che Echo Dot di terza generazione è in sconto del 60%, e lo porti a casa a 19,99€ appena, vale la pena approfondirne il potenziale.

Oggi ti racconto di 5 utilissime cose che puoi fare con il tuo dispositivo e che – molto probabilmente – non hai ancora provato.

Smart speaker con Alexa: 5 cose da provare assolutamente

Prodotti incredibilmente utili per gestire la casa smart, per avere informazioni, per sapere del meteo, per conoscere il traffico o per impostare un timer. Perfetti per ascoltare musica, ma non solo! Puoi fare molto di più ed è possibile grazie alle Skill.

Sai cos’è una skill? Si tratta di una vera e propria applicazione, che scarichi tramite l’app “Alexa” per smartphone Android e iOS e utilizzi poi sui tuoi smart speaker e display, utilizzando la voce. Ce ne sono decine, di tipi e utilità diversi. Ampliano il potenziale dei dispositivi, che diventa tecnicamente infinito proprio grazie a loro.

Per scoprirle tutte, basta aprire l’app di Alexa, selezionare “Altro” e poi “Skill”. Intanto, ti racconto 5 cose che devi assolutamente provare.

Giocare

Quiz, test, Trivial Pursuit, indovinelli, nomi cose e città. Sono solo alcuni dei giochi ai quali puoi accedere tramite Skill. Super divertenti, rendono subito il tuo speaker una super fonte di intrattenimento.

Prenditi cura di te

La sezione “Salute e benessere” dello store di Skill ti mette a disposizione una marea di possibilità. Dai sistemi per rilassarsi attraverso i suoni, fino alla scoperta delle farmacie di turno, passando per la Skill della Croce Rossa Italiana.

Una cassetta degli attrezzi

La sezione “Utility” è esattamente quel mega cassetto che tutti abbiamo in casa e che contiene una marea di strumenti, che possono tornare utili. Dal tool per calcolare l’IVA, fino alle Skill dedicate alla raccolta differenziata di diverse città. Immancabile poi la calcolatrice scientifica o il dado da lanciare. C’è persino uno strumento per non dimenticare più i compleanni.

Fatti una cultura

Con la sezione “Impara con Alexa” puoi scoprire cose nuove ogni volta che lo desideri. Tante le proposte a disposizione, dalle lingue straniere ai verbi italiani fino alla musica, ai versi degli animali a all’enciclopedia.

Ascolta le ricette e cucina

Non è necessario avere un display smart per sfruttare le Skill di Alexa dedicate alla cucina, va benissimo anche uno smart speaker. Apri la sezione “Cibo e Bevande” e impara subito a cucinare nuove ricette oppure scopri ottimi vini da degustare.

Smart speaker con Alexa: è il momento di averne uno

Come vedi, il potenziale di questi dispositivi è immenso. Ho voluto raccontarti delle Skill proprio oggi per un semplice motivo: i dispositivi più gettonati di Amazon sono in sconto adesso, in anticipo rispetto al Prime Day 2022.

Il momento è perfetto per scegliere il tuo preferito, quindi. Dai un’occhiata:

Su ogni prodotto, gli abbonati ai servizi Prime godono di spedizioni super rapide e gratuite, in pochissimo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.