Smart relè SONOFF: il pack da 2 in SCONTO a meno di 20 euro

Amazon ti fa un grande regalo per la tua domotica: la confezione da 2 pezzi di smart relè SONOFF è disponibile in offerta a soli 19 euro, grazie ad uno sconto del 27% subito attivo sul listino.

Una opportunità da non perdere per migliorare o dare vita alla tua smart home, tramite un sistema facile da installare e compatibile anche con Alexa e Google Assistant.

Smart relè SONOFF: come funziona?

Stiamo parlando di un dispositivo innovativo con il quale potrai controllare vari aspetti della tua casa intelligente direttamente tramite app su smartphone. Disponibile per iOS e Android, l’applicazione consente di gestire tutti i dispositivi SONOFF con un solo tocco, ovunque tu sia, senza limiti di distanza.

Questo perché l’interrutore intelligente si collega direttamente alla rete WiFi di casa: quindi, anche se ti trovi fuori, ti basterà essere connesso a internet per poter comunicare con il relè e dargli le istruzioni di cui hai bisogno.

Come puoi usare il relè? Nel modo che preferisci: per programmare l’accensione di luci, per porte del garage, per dispositivi elettronici e molto altro ancora. Potrai farlo anche sfruttando i principali assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home Assistant: immagina di sorprendere chi viene a trovarti a casa spegnendo o accendendo le luci con il solo comando vocale!

La confezione da 2 in offerta oggi su Amazon è la soluzione migliore per cominciare o migliorare la tua smart home: acquistala a soli 19 euro.