Smart Pack Limited Edition è la tariffa esclusiva di WINDTRE per chi necessita oltre al bundle mensile anche di acquistare un telefono a rate.

Smart Pack Limited Edition: le novità

La promozione in questione offre 50 Giga di internet in 4G, minuti illimitati verso tutti i mobili e fissi italiani, 200 SMS con uno smartphone a scelta a partire da 0 euro mensili. Smart Pack Limited Edition è disponibile a soli 12,99 euro al mese.

I device inclusi con la tariffa sono i seguenti:

Xiaomi Redmi 9 : disponibile corrispondendo un anticipo iniziale pari a 0€ in caso di finanziamento.

: disponibile corrispondendo un pari a in caso di finanziamento. Samsung Galaxy A02s : incluso con la tariffa e senza entry fee .

: incluso con la tariffa e . Samsung Galaxy A12 : device sempre incluso nel costo mensile della promo e senza alcun anticipo iniziale .

: device sempre incluso nel costo mensile della promo e . TCL 20 SE: disponibile con uno sconto di ben 99€ sul prezzo di listino e venduto sempre in abbinata con l'offerta.

Ci sono poi altri quattro modelli che sono abbinabili alla tariffa aggiungendo qualche euro al mese in più:

OPPO A53s : acquistabile con 1€ in più al mese e senza anticipo con finanziamento.

: acquistabile con e senza anticipo con finanziamento. Xiaomi Redmi Note 10 5G : disponibile aggiungendo soli 2 euro in più mensili sempre senza alcun corrispettivo iniziale con finanziamento.

: disponibile aggiungendo soli sempre senza alcun corrispettivo iniziale con finanziamento. Xiaomi Mi 11 Lite 5G : smartphone di recente uscita della casa cinese a disposizione con l'aggiunta di 5 euro al mese .

: smartphone di recente uscita della casa cinese a disposizione con l'aggiunta di . Xiaomi Mi 11 5G: top di gamma di Xiaomi abbinabile a 18€ al mese in più.

La promozione con il telefono incluso prevede un vincolo contrattuale che varia a seconda del device acquistato. Per lo Xiaomi Mi 11 e la variante Lite il pagamento avviene in 30 mesi, mentre, per gli altri dispositivi le rate sono incluse per 24 mesi.

Costi ed altro

L'offerta telefonica in questione è attivabile sia per nuovi numeri che per passaggi da altri gestori.La prima volta è previsto un corrispettivo iniziale pari a 6,99€ una tantum. Inoltre, la promozione è valida fino al 20 Giugno 2021, salvo proroghe.

