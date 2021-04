Smart Pack & Go oltre ad offrire gli ambitissimi iPhone 12 e 12 Mini, da poche ore l’operatore WINDTRE ha messo a disposizione l’acquisto rateale dei Samsung Galaxy S21 e S21+.

Smart Pack & Go: i dettagli

La prima tariffa è attivabile dai clienti che decidono di portare il proprio numero da Iliad, Poste Mobile, Fastweb, Coop Voce, 1Mobile, Digi Mobile, Tiscali ed altri virtuali. Alla lista dei MVNO sono esclusi Kena Mobile, ho.mobile, Lyca Mobile e Very.

La promo Smart Pack & Go Flash+ comprende minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS e 100GB di traffico internet a 32,99€ al mese scegliendo il Samsung Galaxy S21 128GB. Inoltre, è possibile in alternativa acquistare a rate il Samsung Galaxy S21+ sempre da 128 Giga a 37,99 euro mensili, tariffa inclusa.

Con l’acquisto del Samsung S21 con carta di credito è richiesto un entry fee pari a 99,99 euro, mentre, con finanziamento sono richiesti solamente 49.99€. La variante S21+, invece, prevede lo stesso anticipo con carta di credito del modello standard, mentre, con Compass o Findomestic il contributo iniziale ammonta a 59,99 euro.

Per i clienti che intendono passare da Lyca Mobile o Kena Mobile è disponibile la Smart Pack & Go Ultra+ che offre minuti illimitati verso fissi e mobili italiani, 200 SMS e 100 Giga di internet a 34,99 euro al mese con Samsung Galaxy S21 da 128GB oppure con S21+ a 39,99 euro mensili. L’anticipo da versare per i due modelli, sia con carta di credito che con finanziamento, è il medesimo visto nell’offerta precedente.

Costi ed altro

Le due tariffe dedicate all’acquisto di uno smartphone della serie S21 non prevedono alcun contributo iniziale. La variante Ultra+ ha un costo SIM di 10€, mentre, la promo Flash+ non ha alcun costo per la scheda da pagare.

