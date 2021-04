Grazie alle promo WINDTRE Smart Pack & Go dedicate al passaggio da altro operatore virtuale è possibile da alcuni giorni acquistare a rate iPhone 12 e 12 Mini ad un prezzo molto interessante.

Smart Pack & Go: i dettagli

I clienti che decidono di portare il proprio numero da Iliad, Poste Mobile, Fastweb e altri operatori virtuali (esclusi Kena Mobile, ho.mobile, Lyca Mobile e Very) hanno la possibilità di attivare questa promo:

Smart Pack & Go Flash +: questa tariffa offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS e 100 Giga di internet in 4G a 37,99 euro al mese con iPhone 12 da 128GB oppure a 33,99 euro mensili con iPhone 12 Mini sempre con lo stesso storage.

L’anticipo per quanto concerne l’iPhone 12 con finanziamento è pari a 59,99 euro, mentre, con carta di credito ammonta a 99,99€. iPhone 12 Mini, invece, prevede un entry fee pari a 49,99 euro con finanziamento tramite Compass o Findomestic, mentre, con carta di credito l’anticipo è il medesimo per il modello precedente.

L’altra offerta dedicata può essere attivata dai clienti provenienti da Lyca Mobile e Kena Mobile ed è la seguente:

Smart Pack & Go Ultra+: mette a disposizione minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 100 Giga di traffico dati a 39,99 euro mensili con iPhone 12 oppure a 35,99 euro al mese con iPhone 12 Mini.

Anche con questa promo è previsto un anticipo di 59,99€ con finanziamento per l’iPhone 12 da 128GB. Con carta di credito, l’entry fee è pari a 99,99 euro.

Il corrispettivo iniziale per il modello Mini è pari a 49,99 euro sempre tramite la finanziaria, mentre, attraverso il pagamento con carta di credito è previsto un ammontare anticipato di 99,99€.

Costi ed altro

Entrambe le promozioni non hanno alcun costo di attivazione. Per quanto concerne la Flash+, anche il contributo richiesto per la SIM è gratuito, mentre, la Ultra+ prevede la spesa di 10 euro per la scheda.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 12: tutti i prezzi

Apple

Wind 3

Apple iPhone 12

Tariffe